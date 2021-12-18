公投決戰日 高雄綠營議員進駐黨部啟動緊急應變中心

今天是公投投票日，高雄天氣晴朗但溫度明顯下降，不少民眾一早出門投票，高雄藍綠陣營繼續遊街、打電話催票。今早9點，民進黨高雄市黨部主委趙天麟進駐高雄市黨部，並宣布黨部設緊急應變小組，每小時都有兩位議員值班應變，鼓勵大家出門投票。

此次公投，高雄市設2022處投開票所、235萬餘人具投票資格，高市選委會出動3萬餘名工作人員，各投開票所設有檢疫站，額溫高於攝氏37.5度要使用特定圈票亭。

不同於一般公職人員選舉，今天可繼續宣傳公投案。綠營湧言會「高雄正能量」擬參選人李庭慧、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇在生日公園街頭催票；國民黨部主委許福明、議會總召童燕珍及議員黃柏霖、黃香菽、曾俊傑等人在三民區遊街宣傳。