一早赴秀朗國小投票 蔡英文：不希望現有政策出現變數

今日就是公民投票日，蔡英文總統今一早到新北永和秀朗國小投票並表示，四項議題對台灣很重要，包含能源轉型、供電穩定、經貿佈局及外交拓展等面向，這些都是政府正執行且在軌道上的重大政策，不希望在過程中出現變數，導致推行緩慢，甚至停止，呼籲大家今日出來投下「四個不同意」。

蔡英文說明，這次公投的四項議題對台灣未來的發展都很重要，不論是能源轉型、供電穩定，還是經貿佈局、與美關係，都是很重要的政策議題，而這些都是政府現在正在執行、且在軌道上，也希望能加速來進行，這樣能源才能更快速轉型，供電也能更進一步到位，穩定供應經濟發展及民生所需用電。

蔡英文指出，在經貿佈局及外交拓展上，是政府這幾年在政策上非常注重的事情，這些也都是現在正在執行的政策，所以不希望在重大政策執行的過程中出現變數，導致執行緩慢下來，甚至於停止。

蔡英文呼籲，為讓現有施政能繼續順利進行，讓台灣在很多重要國家層面的議題都可以進行改革與轉型，需要全體國人一起努力、一起支持，大家一起出來投票，並且投下「四個不同意」。