影／顏寬恒8點現身投票所 不是執政黨的政策民眾都支持
2021全國公投今天登場，中二選區國民黨候選人顏寬恒一早8點現身沙鹿區投票所，天氣寒冷，但投票所外仍排著隊伍準備投票。顏受訪指出，不是執政黨所有的政策民眾都支持，這場公投要讓執政黨知道民眾的不滿，呼籲大家踴躍出來投票。
一早8點未到，台中市沙鹿區區三鹿里投票所外已有5、6位民眾排隊等候排票，顏寬恒8點準時到場並排隊等候進場投票。
顏寬恒會後受訪指出，這場公投得來不易的民主展現，他特別一早8點投票，就是要告訴鄉親珍惜這場民主、民意展現的機會。
顏寬恒強調，四年一次投票結果交給民進黨，但不表示所有執政黨的政策民眾都支持，對於政策民眾有不滿或其他意見，藉由公投直接展現民意，告訴政府，民眾反對。
媒體提問，有政黨宣傳反公投，是否擔心補選會有連動效果？顏寬恒表示，請大家踴躍出來投票，相信人民的睿智，公投是攸關自己食安、民主權益、環境保護與能源，相信民眾會做出睿智的判斷。
公投結果是否成為補選參考點？會改變補選政策？顏寬恒指出，任何民意的展現都可以觀察，也尊重所有民意展現，期待公投結果；顏強調，公投結果會影響台灣未來社會走向，但無論公投結果如何，他都以中二選區在地鄉親福祉，作為最大考量。
顏寬恒透露，投完票將到市場進行拜票，整天行程緊湊，未來三周把握機會與在地鄉親懇託。隨後顏寬恒走到對街的保安宮，以雙手向保生大帝參拜，與附近居民問安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言