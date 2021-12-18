影／顏寬恒8點現身投票所 不是執政黨的政策民眾都支持

2021全國公投今天登場，中二選區國民黨候選人顏寬恒一早8點現身沙鹿區投票所，天氣寒冷，但投票所外仍排著隊伍準備投票。顏受訪指出，不是執政黨所有的政策民眾都支持，這場公投要讓執政黨知道民眾的不滿，呼籲大家踴躍出來投票。

一早8點未到，台中市沙鹿區區三鹿里投票所外已有5、6位民眾排隊等候排票，顏寬恒8點準時到場並排隊等候進場投票。

顏寬恒會後受訪指出，這場公投得來不易的民主展現，他特別一早8點投票，就是要告訴鄉親珍惜這場民主、民意展現的機會。

顏寬恒強調，四年一次投票結果交給民進黨，但不表示所有執政黨的政策民眾都支持，對於政策民眾有不滿或其他意見，藉由公投直接展現民意，告訴政府，民眾反對。

媒體提問，有政黨宣傳反公投，是否擔心補選會有連動效果？顏寬恒表示，請大家踴躍出來投票，相信人民的睿智，公投是攸關自己食安、民主權益、環境保護與能源，相信民眾會做出睿智的判斷。

公投結果是否成為補選參考點？會改變補選政策？顏寬恒指出，任何民意的展現都可以觀察，也尊重所有民意展現，期待公投結果；顏強調，公投結果會影響台灣未來社會走向，但無論公投結果如何，他都以中二選區在地鄉親福祉，作為最大考量。