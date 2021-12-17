「台灣未來牽涉人類未來」 法國議員：大家都是台灣人

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率團訪台，訪團今天舉行記者會，成員均表達對台灣的支持。議員海澤（Jean-Luc Reitzer）說，他來台灣不是要跟中國站在對立面，而是要表達對台灣的支持；在圍巾上貼了「我是台灣」貼紙的議員杜瑪（Frédérique Dumas）說，台灣的未來牽涉到人類的未來，她喊出「我是台灣」，但其實應該大家都是台灣人。

這次共有六位法國跨黨派國民議會議員訪台，分別為外交委員會的戴扈傑、海澤、杜瑪、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric）以及財政委員會布義顧（Jean-Louis Bricout）。

法國國民議會11月29日通過友台決議，創下法國國會兩院、首次在半年內連續通過友台決議的歷史紀錄。推動該友台決議的戴扈傑說，決議案受到國會九大黨團中七個黨團支持，也得到七大黨團總召連署，只有兩個左派立場的黨團投反對票，這次決議案的罕見處在於國民議會很少對國際議題投票，另外就是黨團的壓倒性支持，這也彰顯出決議案的重要價值，提升台法交流的決心。

布義顧說，決議案的通過彰顯他們對台灣的友誼，也強調法台之間合作的重要性，法台還有很多領域可以合作，希望未來能加強彼此間的雙邊關係。恩拜說，這是他第二次訪台，很開心帶著挺台議案來，他也認為有必要，也有必要讓台灣回到國際組織的桌上，除了世界衛生大會之外，希望接下來能讓台灣參與國際民航組織等國際組織。

杜瑪說，法國人對台海局勢不太了解，以為是美中的兩強對立，但其實不是，應該是民主和威權的對立，中國外交部長之前說歐洲有些夥伴低估中國人統一的決心，歐盟應對此進一步採取立場，台灣受到直接的威脅，而法國是支持民主的國家，也應該支持台灣。

古怡珂說，台灣有加入國際組織的必要性，加入對台灣有利之外，對國際社會也有益，民主國家應該要團結，而他們身為議員，就是支持世界各地的民主夥伴，她鼓勵台灣利用各種工具提升民主，她也說她知道台灣明天要公投，鼓勵台灣人踴躍投票表達自己的意見。

被問到此行是否擔心遭受中國打壓，戴扈傑說，國民議會在辯論時，他就已提醒台海若沒有和平，就沒有穩定，他譴責所有威脅行為，而這次訪台並沒有被打壓，因為他們是自由的人，無論從政還是擔任市議員時，都持開放態度和任何人對話。