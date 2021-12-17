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勞工夜間工作保護訴求 民進黨：勞動部已著手修法

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
勞工夜間工作保護訴求，民進黨表示，勞動部已著手修法。本報系資料照
勞工夜間工作保護訴求，民進黨表示，勞動部已著手修法。本報系資料照

有勞團希望勞工夜間工作保護等修法訴求。民主進步黨發言人劉康彥今天表示，勞動部已經著手進行修法的工作，目前正在蒐集各方面的意見，並盤點修法涉及的相關法令，以審慎研擬配套措施。

劉康彥指出，對於大法官認為限制女性夜間工作，違反性別平權，及影響女性受雇權益的問題，政府須依循大法官的解釋進行相關修法，這是國家體制運行的原理原則，修法過程定將會聆聽社會各界不同的意見，使修法更能貼近勞工的勞動權益。而保障勞動權益，是民進黨一向的主張，也是行政院積極落實的政策方向。

劉康彥說，對於民眾所關切的勞工夜間工作的安全衛生，除了「職業安全衛生法」不分性別的保護之外，民進黨今年更是完成「勞工職業災害保險及保護法」的立法，明年5月1日就會正式上路，將會讓勞工獲得更好的保障。

劉康彥表示，針對女性若因健康因素或是妊娠、哺乳期，仍不得執行夜間勤務，勞動部也已清楚表達過，保護母性的規範不受影響，沒有所謂的法律空窗期。

劉康彥指出，公民投票是民眾表達意見、參與公共政策的權利，況且這次公投案，皆與國家重大政策有關，民進黨與執政團隊作為公投相關政策的關係者，必須清楚地向民眾說明，有關國家正在推動的重大政策，這是負責任的作法。

劉康彥說，就在全國性公投進行的同時，政府相關運作與重大政策推動，不會因而停下腳步停滯，依然正常持續進行，請勞工朋友安心，民進黨執政，努力推動能源轉型與產業發展，帶來更多優質的就業機會，也會顧及到廣大勞工的權益。

劉康彥表示，對於這次的公投，關乎到全體國人，及下一世代生活的重大政策。勞工朋友是台灣社會非常重要的支柱，期待全體國人支持，一起繼續推動國家往前進，讓未來的發展有更好的契機。

民進黨 公投 勞動部

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