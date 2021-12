尼加拉瓜斷交後 尼籍在台生：謝謝這個美好的國家

尼加拉瓜上周無預警斷交,目前尼加拉瓜在台就讀學生共計91人,不少公、私立大學都能看見尼加拉瓜學生的身影。而在斷交當天,一名尼加拉瓜籍、就讀國立大學商管學院學生在臉書有感而發,「謝謝這個美好的國家」,他也接受本報訪問,他表示,自己真的很佩服台灣這樣的民主國家,感謝台灣帶給他的成長,讓他能成為更好的自己,未來也打算繼續留在台灣工作,才能照顧到母國家人。

該名尼籍在台學生表示,尼加拉瓜政府與台灣政府斷絕外交關係,承認中國大陸是一個獨特的國家,但他認為,這並非了解台灣文化的尼加拉瓜人的感受。

學生說,像他這樣在台灣生活、工作和學習的尼加拉瓜人,在與台灣人民分享的過程裡,知道通往改革的道路,是要對抗外來干涉,但我們手上是有決定權的。他謝謝這美好的國家給了他成長、學習,讓他成為更好的自己,他也感謝台灣所做的一切,相信自己的主權。

學生也說,自己什麼都不是,只是一粒米,但在這社群媒體上有言論自由,因此想發布自己的觀察,他感謝家人、朋友,也感謝母校,以及感謝每一位台灣人。

只不過,由於他是以獎學金來台念書,他表示,兩國斷交後,這筆獎學金將受到影響,目前仍在等候主管機關裁決,但目前僅剩下幾門課,也即將完成畢業論文,但仍希望能繼續使用這項領域的學術內容,提升學習的質量。

●以下為他的原文:

Nicaragua Government break diplomátics relationship with Taiwanese Government to recognize China as unique country , but I have to said this is not the general feeling of many Nicaraguan people who knows Taiwanese roots and culture, Nicaraguan people like me who were living, working and studying here, sharing with Taiwanese people and knowing the revolutionary path to stay strong against external interference but there's descitions out of our hands, long time ago, just need to say thank you for this wonderful country to gave me the opportunity to growth, study and become better version of me, Thanks Taiwan for everything and still believe in your sovereignty, I'm nobody and just a grain of rice in the geopolitical context maybe less than that, but since I have the free speech in this social media I want to post my perspective, thanks my family, friends, thanks to be my alma mater and every Taiwanese, stay in your believes and God bless everyone.

Thanks for read.