民眾黨：行政院政策若違公投結果 將請監察院彈劾

公投前夕，民眾黨立院黨團今舉行記者會呼籲，政府不要扼殺公投討論的空間，對萊豬的食安、藻礁的保育應就事論事，也必須執行公投最終的結果。民眾黨立委張其祿表示，如果行政院或相關部會政策方向有違公投結果，將告發行政院瀆職或請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理。

民眾黨團表示，日前根據公投題目在立法院提案，要求無論公投通過與否，行政院都必須提出後續因應規劃的專案報告，然而民進黨團在事前安排議程時，就透過人數優勢暴力封殺相關提案。民眾黨團呼籲，公投不只有圈圈叉叉的選項，全國民眾都應站出來，不管立場是什麼，都要出門投票，別被政黨意識形態綁架。

張其祿指出，先前在立法院委員會時，就已要求各部會必須針對公投可能結果、政府的「因應作為」重新提出對策，以正視民意的最終選擇及執行公投的結果，呼籲政府遵行公投結果，不能因為投票結果與執政黨施政方針相左，就不認這筆帳。

民眾黨立委邱臣遠表示，公投是選事不選人，但國民黨說公投是對民進黨的不信任投票，過於狹隘，而民進黨把公投上綱到抗中保台，更是令人啼笑皆非。「台灣在藍綠惡鬥多年下，已經沒有內耗的本錢，面對國際局勢與未來的挑戰，必須更聚焦在價值辯論上，才能找到台灣未來的方向」。

民眾黨立委高虹安說，公投不該被政黨綁架，人民有自己選擇的權利，唯有透過溝通，才能促成台灣的未來，民眾黨今晚5點在北高兩地舉辦公投之夜，台北場在立法院旁的青島東路，高雄場則在議會路、自由路交叉口，呼籲全台民眾一起參與，把聲音表達給政府知道。

民眾黨立委蔡壁如表示，加速再生能源轉型，無關抗中保台，公投對保護藻礁投下同意票，對核四藍綠惡鬥投下反對票，才是真正愛台灣。民眾黨不反對三接，而是反對選址錯誤，用25年天然氣接收站，犧牲7600年藻礁；核四花3000億元，一度電都沒有發，但藍綠吵了40年，必須止血停損。

民眾黨立委賴香伶表示，萊豬公投不應牽扯到兩國經貿問題，民眾黨主張「明白標示、源頭管理」，至少讓人民有選擇的權利，但民進黨政府連人民的選擇權都不給。公投綁大選這題，選人和選事理應分開，不應只為了衝高投票率而綁在一起。