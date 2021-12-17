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游錫堃贈戴扈傑榮譽獎章 盼台法關係更上一層樓

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de RUGY）（左）率團訪台，立法院長游錫堃（右）上午頒贈國會外交榮譽獎章。記者余承翰／攝影
法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de RUGY）（左）率團訪台，立法院長游錫堃（右）上午頒贈國會外交榮譽獎章。記者余承翰／攝影

立法院長游錫堃今天頒贈二等國會外交榮譽獎章給法國國民議會現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）。游錫堃表示，這是立法院史上首度頒發給法國國會議員，希望藉此表達台灣對戴扈傑積極運作友台小組、促成台灣參與國際社會活動的感動與佩服，他期待未來兩國的國會能持續緊密合作與交流，增進兩國邦誼，讓台法關係更上一層樓。

戴扈傑15日率團訪台，訪團上午拜會立院，游錫堃頒發榮譽獎章，戴扈傑則是贈送友台決議文。

游錫堃致詞時表示，這是三個月來，法國國會議員第二度組團來台，在全球疫情中遠道而來，讓台灣倍感溫暖，在中國對台灣的文攻武嚇不斷的情況下，法國國會參議院及國民議會仍然陸續通過友台決議案

游錫堃說，上個月29日，法國國民議會首次以壓倒性票數通過「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案，支持台灣參與國際組織，這對與法國同為自由民主國家，而日夜遭受鄰國霸凌的台灣來說意義重大。

戴扈傑說，他要和訪團成員分享這個榮耀，獲頒獎章見證法台兩國國會的緊密友好關係，他未來會盡自己的全力為台灣發聲，台灣在法國的重要性一年比一年重要，台灣在印太地區的重要性也在增加，這點也被越來越多法國人知道，他今天獲贈勳章，見證兩國國會友好，共享民主人權價值，相信未來會有更多合作。

法國 戴扈傑 游錫堃

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