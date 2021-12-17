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影／被控養網軍？ 黃偉哲：有人用不是事實的議題操作

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天重申網軍一事有人用不是事實的議題操作，令人遺憾。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天重申網軍一事有人用不是事實的議題操作，令人遺憾。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市立委陳亭妃昨接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時，爆出台南市議會曾查出網軍頭就在市長辦公室，台南市長黃偉哲今天重申，有人將過去跟事實差距相當大的議題來操作，覺得很遺憾，也沒什麼好講的。

黃偉哲強調，明天就要公投了，不應該再黨內互打，應該把全部精力用在公投的宣講，現在還有很多民眾不了解公投的意義，和四個公投的要件，沒有餘力再做黨內互打。

立委高嘉瑜受暴案，後續爆出李柏璋在ＰＴＴ發文幫林秉樞洗白，李柏璋被起底曾擔任台南市議員陳怡珍助理，而陳怡珍正是陳亭妃的妹妹。有網友更指出，李柏璋在2018年台南市長初選中，專門攻擊現任市長黃偉哲，卻只捧陳亭妃。陳亭妃因此被指涉養網軍。立委陳亭妃接受專訪時指自己「才是網軍受害者」，還指台南市議會曾發現，網軍頭就在台南市長黃偉哲辦公室。

市府新聞處長蘇恩恩則說，IP都可以查，市府若有「網軍」也可以查得到。這是2年前的舊事，當事人蔡姓員工也澄清說，市長當時是因有市府員工上班時使用社群媒體做政策說明，才會在議會道歉。

台南 陳亭妃 黃偉哲

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