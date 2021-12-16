獨／中央審核感控課程慢半拍 桃園防疫旅館捲群聚風暴

桃園某防疫旅館今爆Delta群聚感染，整棟樓已知有8人確診，且同層樓6人中有4人為相同病毒序列，指揮中心指揮官陳時中表示，旅宿空調要做好，才能降低風險。先前諾富特飯店群聚、彰化防疫旅館失火等事件，指揮中心早關注到旅館設備，及空調系統可能有疑慮，今年8月委託專家學者，針對防疫旅宿業者設計教育輔導課程，只是計畫尚未上路，防疫旅館旋即被病毒攻破。

疾管署今年8月委託台灣感染管制學會「防疫旅宿數位課程教材製作及訪視輔導計畫」，由專家協助中央、地方進行防疫旅宿查核、訪視，以及設計數位課程，供全台旅宿業者落實感染管控及預防、應變作為，降低感染群聚風險，提供旅客安全居住環境，也確保旅客及工作人員健康。學會背負重任邀集感染、旅宿業、建管專家等，短1個多月敷出數位教材，內容包含防疫旅宿空調設備、人員防護裝備穿脫流程、發生疑似確診個案應變處置等。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，感染管控在醫院都行之有年，因應新冠疫情，旅宿業者加入前線防疫，但過去不了解感控作為，尤其過去服務對象都是「健康旅客」，因應疫情突然變成「確診病人」，觀光服務業員工、家人都背負極大壓力，學會受託將醫院感控模式，調整為「旅宿業版」，協助旅宿業者再精進。

陳宜君表示，新冠肺炎傳播途徑主要仍是飛沫及接觸，但特殊情況例如醫院內進行醫療行為，像是呼吸衰竭病人需插管治療，可能增加空氣傳播風險及疑慮，因此需在負壓環境中進行。針對防疫旅館，專家也評估，若年代久遠建築其管道設計不良，也可能造成氣流傳播問題，近年新式建築已較少見，須由空調設計專家深入調查。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，就正常情況來說，確診病患潛伏期，約75%的人會在檢疫第5至7天發病，有9成以上的人會在第12天發病，桃園這起防疫旅館群聚，衛生人員認為個案「第16天發病」很怪，且CT值低、代表病毒量高，察覺有異而回溯調查，才找到多位感染者，也特地比對病毒序列是否相同，努力抽絲剝繭找源頭，應給地方疫調人員鼓勵。

黃玉成表示，至於為何病毒會傳出，包括空調也是調查重點。另外，房務人員目前未傳出感染，不過戴手套整理房間時，確實有可能不小心帶出病毒，但細節都有待釐清。

指揮中心發言人莊人祥表示，此研究計畫今年8月委託感染管制學會執行，原先僅規劃較具規模的250家防疫旅館進行實地查核，但現因為疫情發生，決定擴大到全台460家防疫旅館都執行。被問及春節專案開放，檢核防疫旅館以及開放課程實施時程，他表示，計畫實施前都需要幾個月的規畫籌備階段，會再請感控專家協助加速查核，難保證今年底前開始執行。