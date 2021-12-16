公投最後衝刺雲嘉立委合體 到人潮多的北港牛墟拜票

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
公投倒數，雲嘉立委合體到雲林北港牛墟拜票。記者蔡維斌／攝影
公投倒數，雲嘉立委合體到雲林北港牛墟拜票。記者蔡維斌／攝影

公投投票倒數2天，嘉義和雲林的民進黨立委蔡易餘、蘇治芬，今天合體到人潮眾多的北港牛墟掃街，拜票衝刺，沿途高喊公投呼籲民眾踴躍投「四個不同意，台灣更有力」，炒熱公投氣氛。

蔡易餘、蘇治芬和縣議員蔡孟真、蔡岳儒、前北港鎮長張勝智等地方人士到人來人往的北港牛墟宣講四大公投案，呼籲民眾18日一定要出門投票，並投下四個不同意，讓台灣更有力。

蔡易餘表示，北港牛墟3分之1的商家與消費者來自嘉義，公投關係台灣的命運，大家不能置身事外，所以才會說公投是我們家的事，希望踴躍出來投票，四個不同意，台灣更有力。

蘇治芬說，公投是關係國家的未來，是大家自己厝內的事，在最後階段的時刻，出現許多假消息的違規違法情事，最近就有人冒用她身分打電話給民眾，要大家支持什麼，她已經報警，也希望檢警儘速查明電話來源，對外說明。

蘇治芬強調民眾都非常清楚，她個人主張為了台灣安全、台灣平安，公投一定要支持「四個公投、四個不同意，台灣更有力」。

此外，民進黨立委劉建國也在山線跑市場，用力催票，在人來人往的市集中，有人相挺，有人不當一回事，但綠營的衝刺，山海同步掃街，許多民眾感受到，只是最後誰能勝出，端看本周六投票結果。

公投倒數，雲嘉立委合體到雲林北港牛墟拜票。記者蔡維斌／攝影
公投倒數，雲嘉立委合體到雲林北港牛墟拜票。記者蔡維斌／攝影
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公投 北港 蘇治芬

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