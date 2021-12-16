國民黨宜蘭縣黨部加緊催票 出動公投小蜜車隊繞羅東

1218四大公投進入最後倒數，國民黨宜蘭縣黨部把握時間，今天下午2點由國民黨籍縣議員帶頭，站上各大街頭宣講，甚至出動公投小蜜蜂車隊在羅東市區繞行宣傳，新住民也現身力挺，希望宜蘭人當天出門投票，拿回人民當家作主的權利。

繼國民黨籍、宜蘭縣長林姿妙12月11日領軍開出「反萊豬戰車」，宜蘭縣黨部在各鄉鎮市立起大大小小「反萊豬、顧健康」的公投看板，各地民代紛紛站上街頭，向民眾說明四大公投。

國民黨中央今天發起全國同步重要路口請託活動，宜蘭各地民代下午2點起，在縣內11處街頭賣力向鄉親呼籲。不僅如此，公投宣傳車從羅東鎮黨部出發開道，帶領約20輛車的「小蜜蜂車隊」繞行羅東市區，加上現場舉牌宣傳共約40人。

宜蘭縣議員莊淑如說，「國人飲食習慣攝取豬肉遠高於其他肉品，且豬肉加工品品項眾多，一不小心就可能會吃到有毒的萊豬。」縣議員楊弘旻表示，國內豬農禁用萊克多巴胺餵養豬隻，為什麼政府還要進口含有萊劑的豬肉給民眾食用，因此堅決反對萊豬，希望宜蘭人能投下同意票。