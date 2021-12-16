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捲網軍風波 陳亭妃指台南議會曾發現網軍頭在市長室

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供
民進黨立委陳亭妃今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供

民進黨立委高嘉瑜林秉樞施暴案，牽扯出綠營網軍風暴，因「台獨機關槍李柏璋而捲入風波的立委陳亭妃今接受專訪時表示，她才是網軍的受害者，沒有任何資源養網軍，她更直指，台南市議會曾發現，網軍頭就在台南市長黃偉哲辦公室。

高嘉瑜受暴後，李柏璋在PTT發文幫林秉樞洗白，事後李柏璋被起底曾擔任台南市議員陳怡珍助理，而陳怡珍正是陳亭妃的妹妹。有網友更指出，李柏璋在2018年台南市長初選中，專門攻擊現任市長黃偉哲，卻只捧陳亭妃。陳亭妃因此被指涉養網軍。

陳亭妃今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，林秉樞事件中，她變成另一個被網路霸凌的人，而許多傳聞都不是事實，雖李柏璋曾擔任她妹妹的公費助理，「但會有人笨到用公費助理搞網軍？不可能」。

陳亭妃表示，當時在朋友介紹下，李柏璋幫她妹妹處理臉書，後來傳出李柏璋透過網軍帳號攻擊黃偉哲，雖向李柏璋詢問，李予以否認，但因無法證實是真是假，還是請李柏璋離開。

對於網友質疑，2018年台南市長初選時，許多網軍帳號專門攻擊黃偉哲，卻只捧陳亭妃。陳亭妃澄清，經團隊調查，攻擊黃偉哲的帳號，不只捧她，還捧很多人，「甚至捧陳亭妃是最少的」。

陳亭妃更不滿地說，台南市議會曾查出網軍頭就在市長辦公室，「全部都在黑議會」。對於黃光芹追問，是否在反控黃偉哲有網軍？陳亭妃則說，「沒有，但這件事在地方媒體報很大」，黃偉哲還為此在議會道歉。

陳亭妃並表示，她也查過罵自己的帳號，一堆都在捧黃偉哲，「如果這樣講出來，是不是又說我們在內鬥？」她並強調，自己才是受害者，「今天市府資源一堆的時候，怎麼會把這個(網軍)丟在我身上，這是我覺得很奇怪、很難過的地方」。

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