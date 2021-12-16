北市老婦確診 匡列2同住家人、自我健康管理6人

台北市繼居住在新北市、工作地點於北市的南港中研院P3實驗室女助理研究員（案16816）確診後，再爆1名8旬女性染疫，北市衛生局今下午召開記者會說明，該個案已收治醫院隔離治療，並匡列、居家隔離2名同住家人，另有6人需自主健康管理；針對北市中正區防疫旅館交叉感染案，已匡列採檢20人。

衛生局疾管科長張惠美表示，中央流行疫情指揮中心今公布北市新增3例境外移入，1例為20多歲男性、2例為30多歲女性，分別自美國、英國、蒙古入境，入境後及解隔前採檢陽性確診，目前已全收治醫院隔離。

另新增1例本土個案（案16882），為一名80多歲女性，12月15日出現發燒、腰痛、腹痛等症狀，該婦人先至診所就醫，診所評估須到醫院治療，入院前採檢陽性確診，Ct值為39.9，今天中央複驗結果為Ct值42。

張惠美指出，案16882已接種2劑AZ疫苗，目前收治醫院隔離，NS抗體均為陽性，研判為舊案，在社區傳播的風險不高，但市府仍啟動疫調，並匡列、居隔2名同住家人，其中一人採檢陰性，另名還在檢驗中，另有6人需自我健康管理，其中2人採檢結果陰性，剩餘還在檢驗中。

另外，針對新北本土個案、南港中研院P3實驗室女助理研究員案16816，其匡列採檢狀況，已有1943人採檢，結果均為陰性。

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