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桃園某防疫旅館爆群聚 鄭文燦：目前沒看到不當接觸

聯合報 / 記者朱冠諭曾增勳／桃園即時報導
桃園某防疫旅館驗出8例確診個案，桃園市長鄭文燦下午緊急開記者會。記者曾增勳／攝影
桃園某防疫旅館驗出8例確診個案，桃園市長鄭文燦下午緊急開記者會。記者曾增勳／攝影

桃園防疫旅館驗出8例確診個案，6人在同一樓層，其中4例基因定序相同，研判為同一個感染源，為群聚感染，另2例待基因定序結果出爐。桃園市長鄭文燦下午緊急舉行記者會表示，調閱監視器，尚未看到個案有不當接觸的情況。衛生局長王文彥進一步指出，可能是環境汙染或不排除是空調所造成。

鄭文燦表示，案16851在11月20日入住防疫旅館時沒有症狀，但12月13日確診，疫調人員認為可進一步追查，最後發現6樓有6名確診者，這在統計學上不尋常，追蹤後發現包括案16768自越南入境，基因定序跟其他3個案相同，有可能是在防疫旅館因為環境汙染因素或其他因素，形成交叉感染，因此決定擴大回溯、採檢。

鄭文燦說，目前個案大致上在同一樓層，有可能涉及環境汙染的接觸感染，這部分還要由指揮中心專家來判定，不過基於風險管理，已經做了旅館淨空，另外也針對可能人員擴大篩檢，目前有社區足跡的16人都是陰性，旅館工作人員也都是陰性，部分房客還要再採檢確定。

鄭文燦指出，案16768是感染Delta病毒，其他3個是交叉感染，因此案16851、案16841及案16856被列為本土個案，指揮中心也要求調閱錄影帶，看是否有不當接觸，但目前還沒看到不當接觸情況，仍要回溯到12月3日指標個案入境確診時作地毯式調查。

王文彥表示，從越南回來的案16768在12月3日入住防疫旅館後確診，因他3、4日曾住2個晚上，因此接觸到3個個案，這3名個案也都是在接觸後7至9天發病，符合潛伏期，目前推斷感染可能是無意的環境汙染跟空調造成，但還需進一步確認。

桃園 防疫旅館 鄭文燦 Delta變異株 王文彥

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