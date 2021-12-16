被陳亭妃點名養網軍 黃偉哲：衝公投不會槍口對內

民進黨立委高嘉瑜受暴案，扯出網軍李柏璋替林秉樞洗白，更曾在民進黨立委陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍服務處當助理，陳亭妃今上網路節目表示，自己也成了另類的林秉樞案受害者，並重提台南市長黃偉哲在市長辦公室養網軍一事，讓一向因市長初選關係緊張的兩人再度拉警報。對此，黃偉哲否認陳的說法，表示自己從來沒養網軍，正值忙公投宣講，不會槍口對內。

陳亭妃表示，之前友人介紹李柏璋來幫忙經營臉書，後來有許多李柏璋是網軍的傳言，但李否認。當時黃偉哲的人有來反映李是網軍還出手攻擊，但經查，那些罵黃偉哲的帳號並沒有太多捧她的言論，絕非外界所說「都罵黃偉哲，只捧陳亭妃」。

「要有網軍就要有資源，立委怎麼會有資源，資源是市府才有」，陳亭妃在節目中也再次提到，台南市議會曾調查過抹黑議會的網軍來源，查出網軍頭就在台南市政府市長室，黃偉哲為此有道歉。她自己也調查過在網路上罵她的帳號，都在捧黃偉哲。

日前陳亭妃接受本報訪問時也曾表示，本屆市長初選時李柏璋並沒有幫她，也沒有輔選她選立委，「我在初選時是最大受害者，被打得莫名其妙，哪有能力當加害者」，市府市長室的網軍頭子在上班時間當網軍，市長曾在議會道歉過。

黃偉哲今下午受訪時澄清，自己從來沒有養網軍，現在全力衝刺公投宣講，不會槍口對內。被指「網軍頭子」的蔡姓員工表示，黃偉哲當時是因有市府員工在上班時間使用社群媒體做政策說明，才會在議會道歉，議會有錄影為證，希望委員查明事實，並指「公投在即，槍口請勿對內，此刻轉移焦點，令人遺憾」。