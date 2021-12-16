義消當公投造勢人形立牌？ 高市消防局否認動員

民進黨力拚公投4個不同意，明天在高雄台糖物流園區旁舉辦造勢大會，台北市議員游淑慧爆料，竟動員義消到場，令義消在高雄淪為充人數的人形立牌。高雄市消防局表示，是義消自發性活動，消防局堅持行政中立，絕無動員義消參與政治造勢活動。

高雄市政府消防局針對游淑慧的爆料，今天下午說明「本局堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費」、「義消人員屬民間團體，其義消個人自發性活動，屬個人行為」。

據了解，游淑慧提供的Line訊息，提及「奉許大隊長指令：12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨時代要動員」等訊息，其中「許大隊長」是義消的大隊長，不是消防局的大隊長。

高雄市義消總隊幹部表示，以往義消、義警也常動員參與選舉等造勢活動，但只是因「人情事故」拉人捧人場，不具強迫性，據了解，義消總隊預計動員「幾百人」參與活動，可能有些幹部為了拉人參加，為了確定發便當的數字，才發出訊息。