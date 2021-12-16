法前議長戴扈傑訪台 盼提高台灣在法國能見度

外交部長吳釗燮今天中午宴請來台灣訪問的法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）。戴扈傑表示，訪團的任務在於確保台灣在法國能見度提高，使更多法國民眾了解台灣在地緣政治的重要性，面對共同挑戰，深信台灣可為國際社會作出更多貢獻，共同遏止威權體制威脅。

外交部表示，吳釗燮今天午宴歡迎法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑及訪問團成員，感謝法國對台灣的堅定支持，並說明理念相近國家共同合作因應威權體制挑戰及脅迫的重要性。

吳釗燮致詞時感謝法國國民議會史無前例於11月29日通過友台決議，創下法國國會兩院、首次在半年內連續通過友台決議的歷史紀錄。對於法國國會展現堅定力挺民主台灣的立場，我國政府及台灣2350萬人民深表感謝。

吳釗燮表示，近年理念相近國家相互合作的浪潮，顯現了攜手因應共同挑戰的重要性；而法國參與的許多重要元首峰會及與重要國家的雙邊會談，包括法、澳2+2會議聲明也明確支持台灣參與國際組織、重視台海及區域的和平穩定。我國誠摯感謝戴扈傑主席及國民議會的議員們此時選擇與台灣站在一起，力挺民主台灣。

戴扈傑致詞時表示，感謝跨黨派同僚議員組團抵台訪問，法國國民議會所通過決議也是獲得跨黨派同僚議員的支持，他表示法國國會決議很少與外交事務有關，因為外交事務權限隸屬總統及外長，國會不能命令，但是可以表達支持。