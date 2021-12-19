北北基怎麼合併？ 他力推「海港城市」、台北捷運一路拉到基隆港超順暢

二○○八年我參選立委連任時，就率先以北北基合併做為我的主要政見訴求，只可惜後來這個政見未能實現。

二○一○年六都升格改制，最後拍板定案的結果，基隆完全被摒除在外，這對我造成很大的傷害，是我內心一個很大的缺憾，也是當年我對自己和我所屬的政黨，都感到頗為失望的事件。當時沒能做到對選民的承諾讓基隆市升格，我久久無法釋懷，甚至還一度跟當時的中央政府有些不愉快，而我後來決定不爭取連任繼續參選立委，也不願意接受政黨徵召參選基隆市長，多少也跟這件事有關。

北北基不應切成三區各自為政

當時在我心目中，北北基合併是應該做也值得做的事，從各種角度來看，台北都應該像東京、紐約、首爾、倫敦一樣，以擁有接近上千萬的人口來做為一個都會的整體規劃，而不是把北北基合計約七百萬人口切割成三個行政區各自為政。

對基隆市民來說，如果跟直轄市合併，每個人平均得到的政府預算自然可以得到提升。以基隆市民的最大福祉來看，北北基合併，讓北部三都會合併成一個大都市，不但可以互補互惠，還能創造更大的綜效，實在是一個三贏的選擇。

（本文出自《為愛重生》，未經同意禁止轉載。) 北北基本來就是一個完整的生活圈，光是每次要不要放颱風假，都是北北基三首長共同協商討論要不要放假，就顯示這三個地方其實密不可分。

捷運建設也是如此。直轄市的交通建設中納入捷運建設理所當然，如果以一個海港城市的角度來看北北基，台北捷運一路拉到基隆港根本就是順理成章的事。要是當年北北基順利合併，我相信基隆早就有了捷運，而不是像現在一樣，基隆人仍在翹首盼望，不知道哪一天基隆才會有捷運。

只要為了基隆好，政治前途不要緊

每當我談到北北基合併，總會有些支持者建議我不要在這個階段就提出來，支持者擔心一旦我當選，而北北基合併的計畫也真的順利達成，那麼我不但可能變成末代基隆市長，而且身為三城中資源最少、話語權最小的首長，根本難以跟雙北市長競爭北北基合併後的新市長，必定會影響我未來的政壇出路。這也是為什麼許多政治人物就算想談縣市合併，卻總是在第二任任期將屆之際，才會把這個議題搬上檯面。

我很感謝支持者對國樑的愛護，甚至還為我的前途打算，但我既然是為了基隆市民、為了有所貢獻才決定回歸政壇，我相信上帝會做最好的安排。我已經把自己交給上帝，就不會再從一己之私的角度去決定什麼該做、什麼不該做，我一心想做對的事，想做真正有意義、有價值的事。

假如我順利當選，並且在第一任期間推動北北基合併成功了，雖然我可能因此成為末代基隆市長，但即便任期只有一任，身為小愛爸爸，這還是我所樂見的發展。因為小愛爸爸在乎的並不是要固守自己的位置，就算我可能因此無法找到政壇的下一步，但只要是為了市民好，為了基隆市的最大福祉，即使必須付出這樣的代價，我也甘之如飴。

我從二○○八年就開始談北北基合併，十幾年來我都沒有改變過，至今我仍然支持這個目標。小愛爸爸如果當選了，一邊推動市政的同時，另一邊我要積極推動這件事。我可以在中間扮演溝通的角色，勇敢出面表達我們的論述，促成雙北首長和基隆市三方坐下來對話，一起促成這件事。

北北基合併談十幾年了，真的機會渺茫？

由於台北市和新北市兩者資源相當，如果要談合併的話，或許讓資源較少的基隆市長來居中協調，反而能讓協商更順利，尤其我本人宣告將以開放、真誠、不抱私心的態度，從對所有市民以及台灣未來發展最好的角度思考切入，盡力讓這件事推進得更順利，創造三贏的局面。

推動北北基合併多年，一直都未竟其功，許多人早就因為機會渺茫，毫無勝算而放棄不提。但我就算因為這個政見而屢屢受挫，仍然還是不願放棄。雖然大家都說不可能成功，但事在人為。如果今天連談都不談，只因為覺得不可能而連試也不試，那就真的絲毫沒有成功的機會，永遠都不可能了。

「永遠不可能」一向是既定利益者拿來說嘴，或是用來享受現狀的遁辭，如果真心想要做一件事，即使前方困難重重，最好的方法無非就是一個問題、一個問題的去克服，就算大家都不看好也沒關係。逆風前行雖然舉步維艱，但終究只有邁開步伐，起身出發，一步又一步的前行，才有可能到達目的地。

基隆需要雙北，雙北更需要基隆

全球最大財經資訊公司彭博新聞社，每兩年會公布一次「全球都市國際化指數」，這是以一個城市的商業活動、人力資本、資訊交流、文化體驗和政治參與五項指標，去綜合評估全世界重要城市的國際化指數。

其中「商業活動」這項指標，除了以跨國公司總部、頂級服務機構的數量，還有當地金融股票市場價值，以及醫學、科學相關大型組織在該城市舉辦年會的次數來計算外，貨物運送至當地的碼頭港口或機場流量，也是重要的判斷因素之一。

用基隆港來提升國際能見度

因此，如果雙北也希望提升都市國際化指數，那麼與其說基隆需要台北市和新北市，毋寧說雙北更加需要基隆。因為擁有天然海港，基隆無疑是雙北能夠躋身與紐約、倫敦、香港、新加坡一樣的國際大城不可或缺的要素之一，如果能打破既有城市界線各自為政的思維，以整體的角度來規劃思考，發展國際貿易跟觀光，基隆港可以成為與世界接軌的重要窗口與管道，透過基隆港來達到提升雙北市以及整個台灣國際能見度的目標。

現在基隆港的發展和規劃極度保守，可能是因為基隆市的城市規模很小，缺乏足夠的話語權，所以無法跟中央部門主管機關做更對等的溝通與建議，如果是直轄市層級的地方政府，就可以更有效避免這樣的問題，就像身為直轄市，高雄市政府就有較多籌碼與能量來推動高雄港的發展。

如果北北基合併有譜，未來基隆也能具備等同直轄市的權限與資源，基隆市可以承擔基隆港更多的管理權責，透過既在地又國際的全觀視野去加以規劃發展的話，基隆港將發揮數倍、數十倍，甚至數百倍於現在的作用與功能。

（本文出自《為愛重生》，作者：謝國樑）