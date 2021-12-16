蔡總統：期望和法國、歐盟夥伴攜手為印太地區貢獻

蔡英文總統今天上午接見「法國國民議會友台小組主席戴扈傑訪團」。蔡總統表示，面對國際情勢快速變化，威權主義持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作，台灣會善盡國際責任，也期望和法國及理念相近的歐盟夥伴，一起為印太地區和平穩定，以及世界繁榮發展，做出更多的貢獻。

蔡總統說，訪團的議員都是台灣最誠摯的好朋友，長期在法國國民議會支持台灣，也積極推動台法交流。今年是台法關係突飛猛進的一年，法國參議院和國民議會分別在5月、11月，都首次通過友台決議，支持台灣的國際參與。

蔡總統指出，過去幾年來台法交流非常密切，包括在經貿、防疫、科技以及能源等領域，都有豐碩的合作成果。現在，面對後疫情時代的挑戰，相信台法在供應鏈重組、網路安全以及科技新創領域，也會有更多的合作機會。

蔡總統表示，明年上半年，法國將擔任歐盟輪值主席，也期待在法國帶領下的歐盟，能持續推動台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣和歐盟新的合作發展。

戴扈傑表示，訪團代表法蘭西共和國國民議會的5個政團，而他所發起的決議案，在議會9個政團中，有7個投了贊成票，這項決議案旨在敦促法國政府支持臺灣參與多個國際組織。事實上，法國政府在國民議會的辯論中也有正面發言，並重申其鼓勵建設性區域對話的政策，以維護台海的和平與穩定。

戴扈傑指出，法國國會友台小組不僅關注公共政策，也會加強法國國會議員與臺灣政界人士間的互動，台灣公民社會深具活力，30多年前這塊土地上展開了民主轉型，取得顯著成功，透過自由透明的選舉、獨立自由的新聞、思想言論自由、結社自由，來表達政治多元化，這些都是台法所共同擁有的價值觀。