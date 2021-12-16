ECFA明年不變 朱立倫：民進黨傷害台灣 國民黨保護台灣

國民黨主席朱立倫今天上午連跑屏東與高雄兩地，帶領在地議員一起搭車掃街爭取支持。針對大陸發表明年ECFA（兩岸經濟合作協議）不中斷立場。朱立倫表示，過去10年，ECFA替台灣省下2千多億元關稅，兩岸交流很重要，民進黨用各種方式傷害台灣，「我們希望用各種方式跟保衛台灣來，讓台灣人獲利」。

前總統馬英九執政時代，兩岸在2010年6月29日簽署ECFA，台灣輸往大陸的石化、機械、紡織品、汽車零配件等539項商品獲得關稅減免。中國大陸財政部昨晚（15日）公告，ECFA明年繼續實施。

今早朱立倫在國民黨高市黨部受訪時表示，兩岸要以對話代替對抗，國民黨的最高目標就是兩岸能夠和平交流、能夠讓全民獲利，如果今天兩岸的經貿往來受到傷害，傷害的是全體台灣人，過去10年，ECFA替我們省下關稅2千多億元，節省一年近200億元的關稅，「我們還是希望兩岸畢竟交流還是很重要，民進黨用各種方式傷害台灣，我們希望用各種方式來保衛台灣，來讓台灣人獲利」。