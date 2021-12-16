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境外基因定序結果、校園今打BNT 指揮中心下午2時說明
新冠肺炎境外移入個案疑在旅館發生交叉感染，恐構成為疫情威脅。中央流行疫情指揮中心針對案16859、案16870，二例進行基因序列比對及環境採檢，下午2時記者會由指揮官陳時中公布最新進度。
目前防疫旅館曾有多起陽性個案，指揮中心匡列檢疫旅館員工、家屬及同層旅客等應採者36人，最新採檢結果也將出爐。現已將同樓層旅客全數移出至集中檢疫所或其他旅館安置。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，需要釐清二案是否為獨立事件或交叉感染，不排除將境外移入改判本土個案。
此外今日為部分縣市的校園接種作業開打，莊人祥表示，已知各縣市普遍將於20日開打，最早則於16日明日開打，包含台北市、台中市、宜蘭縣市等。第18輪疫苗接種，提供BNT疫苗，共有22萬2893人完成預約，今天起施打。
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