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立陶宛外交官撤出中國 外交部：台灣與立陶宛站在一起

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

有關立陶宛召回駐中國大陸臨時代辦及立國使館人員返國，我外交部發言人歐江安今表示，向立陶宛政府表達最崇高敬意，台灣將持續與立陶宛站在一起。

立陶宛外交部宣布，召回駐中國大陸臨時代辦，且立陶宛駐中國「大使館」將改以遠距方式運作。

歐江安指出，針對立陶宛政府面臨中國政府持續性的外交與經濟複合式脅迫，立陶宛與台灣發展關係的立場與意願始終堅定不移，毫不退縮；外交部向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，並重申台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。

歐江安表示，我國政府同時呼籲，國內企業及全體台灣人民鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利合作，讓台立雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域的夥伴關係進一步強化，促進兩國繁榮與人民福祉。

立陶宛 外交部 歐江安

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