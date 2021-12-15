以退為進？ 立陶宛外交官撤出中國 稱以便雙方協商
立陶宛外交部15日宣布，立陶宛駐中國臨時代辦Audra Ciapiene正在返回首都維爾紐斯，以進行磋商。目前在繼續討論立陶宛駐中國外交代表機構以及中國駐立陶宛外交代表機構運作的技術層面的東西，等待中國就延長立陶宛外交官在華派駐期限做出決定。
消息指出，在沒有駐華臨時代辦的情況下，立陶宛駐華大使館將以遠端形式繼續辦公。和以前一樣，將為在華立陶宛公民遠端提供領事服務，雖然程度有限。立陶宛外交部補充稱：「立陶宛願繼續與中國對話，一達成互利協議，即全面恢使館職能。」
此前，俄羅斯衛星通訊社立陶宛分社援引立外交部新聞部門消息報導稱，立陶宛外交部成立反「中國經濟施壓」工作組，而且已為遭遇這種壓力的立陶宛公司開通熱線電話。
台灣在維爾紐斯設立代表處後，立陶宛與中國關係惡化。中國外交部就此向立陶宛提出抗議。晚些時候，中方決定將與立陶宛的外交關係降為代辦級。
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