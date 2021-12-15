【即時短評】 立陶宛滿足這3條件 台灣外交絕地大反攻的起點?

立陶宛15日宣布撤出駐中國大陸使節團人員，中國與立陶宛的外交關係降到新冰點，有沒有可能是台灣外交絕地大反攻的新起點？

11月22日，美國務院公開表態支持台灣和立陶宛設立駐立陶宛台灣代表處。美國國務院發言人普萊斯重申美方對立陶宛的支持，並稱正在努力擴大和深化雙邊關係。隨後，美國獎勵立陶宛對台友善，宣佈將與立方簽署一項6億美元的出口信貸協議。

對於立陶宛批准台當局設立駐立陶宛台灣代表處，中國外交部已經明確指出，這是公然在國際上製造一中一台，性質極為惡劣，決定降級與立陶宛的外交關係。此後，美國仍然公開力挺立陶宛，是不是在變相鼓勵台獨？

上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊接受香港中通社記者採訪時指出，在美國的認知中，台獨的底線是：第一，不支持台灣改國號；第二，不支持以台灣名義加入聯合國。美國認爲，以台灣名義在立陶宛設立代表處，並未逾越底線。

在黃宗昊看來，一方面，立陶宛案例有明確的獨特性：國家人口少、與中國經貿比重小，以及右翼政府執政，在意識形態和選民基礎上，與美國為首的西方勢力比較一致。要同時能滿足這三個條件的國家，並沒有想像中的多。

另一方面，中國大陸的經濟實力不容忽視，美國在朝核等問題上仍需與中國合作，這又會有效遏制類似立陶宛案例的出現。美國在最可能引爆中美衝突的台灣問題上，不僅語焉不詳，實際立場也非常曖昧，言行不一。