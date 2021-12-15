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公投倒數3天！藍綠竹市街頭拚場催票

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」。記者張裕珍／攝影
新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」。記者張裕珍／攝影

公投投票倒數3天，國民黨、民進黨為衝刺投票率，今天紛紛挺進街頭宣傳，新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」；議會民進黨團則找來民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人要返鄉投票、出門投票、踴躍投票。

國民黨團由議長、黨部主委許修睿領軍，車隊集結於今天下午5點從竹蓮寺前方出發，朱立倫到場後也先到竹蓮寺內參拜，祈求公投投票順利，一行人隨即站上車隊，包含立委鄭正鈐與多名黨籍議員都到場助陣，沿著主要道路宣傳4個同意，獲支持者響應。

許修睿說，新竹市連同喝好水的地方公投在內，希望大家5張公投票都投下同意票，他也認為「公投是否會通過，投票率是關鍵」，與其在家裡生悶氣，不如走出來展現人民的意志，告訴執政黨五個同意就是民意，是為了台灣下一代、台灣人的未來而爭。

「拜託公投那天，大家一定要出來投票！」朱立倫也再次催票，強調公投不是為個人不是為政黨，是為下一代台灣人的健康、安全與環保與拚經濟，都要投下同意票，「反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四」，這4個同意已是所有台灣人的共識。

新竹市議會民進黨團總召李妍慧與民進黨發言人謝佩芬，也不約而同號召黨籍議員於今天下午4點半，前進新竹車站前補習街宣傳公投，特別為大新竹青年學子宣講4大公投，包括黨部主委陳建名、議員曾資程、鄭美娟等人都到場參與，向往來學生催票。

李妍慧等人也站在街頭進行「投票意願調查」、「四大公投選擇調查」，不少學生都表態會去投公投票，針對4大公投案議題，也有較多比例是表態不同意，僅少部分支持重啟核四或反萊豬進口等，綠營盼藉由街頭宣傳提升公投議題能見度，催出投票率。

新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」。記者張裕珍／攝影
新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」。記者張裕珍／攝影
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供
新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，有支持者揮手相挺。記者張裕珍／攝影
新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，有支持者揮手相挺。記者張裕珍／攝影
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供
新竹市議會民進黨團總召李妍慧等人今天與民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人踴躍投票。圖／李妍慧提供

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