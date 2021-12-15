公投倒數3天！藍綠竹市街頭拚場催票

公投投票倒數3天，國民黨、民進黨為衝刺投票率，今天紛紛挺進街頭宣傳，新竹市議會國民黨團展開車隊掃街，邀來黨主席朱立倫助陣，朱喊話「投票非為個人、為政黨，是為下一代」；議會民進黨團則找來民進黨發言人謝佩芬合體，在車站前補習街宣講，特別針對25歲以下的首投族，鼓勵年輕人要返鄉投票、出門投票、踴躍投票。

國民黨團由議長、黨部主委許修睿領軍，車隊集結於今天下午5點從竹蓮寺前方出發，朱立倫到場後也先到竹蓮寺內參拜，祈求公投投票順利，一行人隨即站上車隊，包含立委鄭正鈐與多名黨籍議員都到場助陣，沿著主要道路宣傳4個同意，獲支持者響應。

許修睿說，新竹市連同喝好水的地方公投在內，希望大家5張公投票都投下同意票，他也認為「公投是否會通過，投票率是關鍵」，與其在家裡生悶氣，不如走出來展現人民的意志，告訴執政黨五個同意就是民意，是為了台灣下一代、台灣人的未來而爭。

「拜託公投那天，大家一定要出來投票！」朱立倫也再次催票，強調公投不是為個人不是為政黨，是為下一代台灣人的健康、安全與環保與拚經濟，都要投下同意票，「反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四」，這4個同意已是所有台灣人的共識。

新竹市議會民進黨團總召李妍慧與民進黨發言人謝佩芬，也不約而同號召黨籍議員於今天下午4點半，前進新竹車站前補習街宣傳公投，特別為大新竹青年學子宣講4大公投，包括黨部主委陳建名、議員曾資程、鄭美娟等人都到場參與，向往來學生催票。