【重磅快評】天意加追殺 林靜儀不怕媽祖不開心？

台中市中二選區再度攫取民眾目光，如同10月罷免陳柏惟一樣，這場立委補選話題不絕，國民黨候選人顏寬恒不滿電視政論節目一個多月來對他批判，儼然成為「議顏堂」，對手民進黨候選人林靜儀則說這是「天意」、「還沒有到當時追殺陳柏惟的程度」，對照她的競選總部主委林佳龍的「託夢說」，這場補選還真是越來越有看頭。

連日來，顏寬恆不斷抱怨訴苦，指因為這場補選，國內有七個電視政論節目，長達一個多月來對他抹黑、造謠，儼然成為「議顏堂」，節目只討論「顏寬恒」，且標題非常離譜、未經查證；林靜儀受訪時，先說她相信能以正面、積極選戰讓大家能看見候選人能為地方、國家做的事...，沒想到一上台，她改口說「這是緣份、天意！」，讓人為之側目。

林靜儀的「天意說」有三個重點，一是陳柏惟當選中二選區立委，鄉親很開心選區政治改變，但國民黨發動罷免，原本她回中山附醫當醫師，沒想到會出來選舉；二是質疑對手說為何媒體整天在報他？「你不要罷免別人，沒人會把焦點放於此，這是天意」，這是上天照顧中二選區。三是陳柏惟遭罷免時，連小時候打電動都拿出來講，現在顏寬恒還沒有到當時追殺陳柏惟的程度。

林靜儀提出天意說，說得暢快淋漓，她的競選總部主委林佳龍今天在彰化、南投鄉親挺林靜儀後援會上更添一筆，指烏日東女慈聖宮主奉媽祖，為當地信仰中心，他並提及媽祖託夢，和林靜儀的天意說，似有遙相呼應之意。

林佳龍事後被問及「媽祖託夢」一事，他說媽祖是聞聲救苦，林靜儀也姓林，他感應到媽祖有指示，林靜儀參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦，林靜儀是婦產科醫師，本來就是視病如親，催生了七千個孩子，很多在彰化、南投，透過這種方式來發揮媽祖精神，讓林靜儀可以照顧更多選民。

林佳龍是否真有感應到媽姐指示，只有林佳龍自己心裡清楚，林靜儀有沒有聞聲救苦，既接生七千個孩子，中部鄉親也有一定評價，但是為了一場補選，信口提出天意說，卻不一定能獲得選民的支持，但這番話倒是先否定了上月才以7萬7899票罷免陳柏惟的鄉親，難道這7萬多人也要比照顏寬恒被「追殺」嗎？難道到那一場罷免投票的民意展現比不上林靜儀口中的天意？

林佳龍「媽祖託夢」的操作，雖然巧妙銜接了林靜儀天意說，但是林靜儀用「追殺」這種字眼來議論對手，又好像和媽姐聞聲救苦的精神格格不入；林佳龍用神明指示來為林靜儀助選，固然是高招，但偏偏林靜儀說話也不打草稿，又是天意、又是追殺，難道不怕媽祖不開心？