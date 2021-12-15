尼國要求我2周內撤離 外交部：已通知對方相同期限離台

尼加拉瓜10日與我斷交，據當地媒體報導，尼國要求我駐尼人員23日前撤離；外交部發言人歐江安今證實，並表示，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣。

尼加拉瓜於當地時間9日（台灣10日）宣布與中華民國斷交，隨後與北京復交。當地媒體報導指出，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令廢除與台簽署的所有協議，包括自由貿易協定，並要求我方使館人員於23日前撤離。

歐江安今證實，尼加拉瓜政府日前在與我國駐尼國大使館協商撤館過程中，已口頭要求我駐尼國大使館及技術團團人員在12月23日前撤離尼國。

歐江安說，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過我國駐尼大使館要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

歐江安指出，外交部10日發布聲明，自同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，目前我國駐尼國大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。