快訊

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

斷交不到1周...尼加拉瓜要求我外館2周內撤離 外交部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼國要求我2周內撤離 外交部：已通知對方相同期限離台

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行記者說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行記者說明會直播

尼加拉瓜10日與我斷交，據當地媒體報導，尼國要求我駐尼人員23日前撤離；外交部發言人歐江安今證實，並表示，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣。

尼加拉瓜於當地時間9日（台灣10日）宣布與中華民國斷交，隨後與北京復交。當地媒體報導指出，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令廢除與台簽署的所有協議，包括自由貿易協定，並要求我方使館人員於23日前撤離。

歐江安今證實，尼加拉瓜政府日前在與我國駐尼國大使館協商撤館過程中，已口頭要求我駐尼國大使館及技術團團人員在12月23日前撤離尼國。

歐江安說，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過我國駐尼大使館要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

歐江安指出，外交部10日發布聲明，自同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，目前我國駐尼國大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。

大使館 尼加拉瓜 外交部

延伸閱讀

瓜地馬拉指北京疫苗利誘 外交部：陸拙劣行徑令人不恥

民主峰會唐鳳被消失？外交部：技術問題 台美關係穩固

翁山蘇姬遭判刑 我外交部籲理性對話化解衝突

美國外交抵制北京冬奧 外交部：跨部會討論妥適因應

相關新聞

尼國要求我2周內撤離 外交部：已通知對方相同期限離台

尼加拉瓜10日與我斷交，據當地媒體報導，尼國要求我駐尼人員23日前撤離；外交部發言人歐江安今證實，並表示，基於對等原則，...

罷昶案倒數25天 林昶佐：狀況不樂觀

無黨籍立委林昶佐今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於明年1月9日的罷免投票案，林昶佐表示，...

【重磅快評】天意加追殺 林靜儀不怕媽祖不開心？

台中市中二選區再度攫取民眾目光，如同10月罷免陳柏惟一樣，這場立委補選話題不絕，國民黨候選人顏寬恒不滿電視政論節目一個多...

一群互不相識的年輕挺核者每天上街舉牌 為何他們要逆風而行？

「重啟核四，12月18日，請投同意票。」西門町五光十色的廣告招牌與絢爛的大螢幕動畫相互輝映，捷運西門站外幾名高舉同意重啟核四看板的年輕人，顯得有些格格不入，卻讓熙來攘往的民眾，停下腳步望了幾眼，有人撇頭而過，有年輕人邊聽耳機邊豎起大拇指：「讚喔，加油。」 「這是我們最常遇到的支持方式，當然也有人買飲料、點心，放在我們腳邊，比個讚就離開了。」口罩下，33歲專利工程師、核能支持者何政修，有點靦腆地說。話還沒講完，一名男子忽然靠近，停了幾秒後問：「請問還有手版嗎？我想支持舉牌。」聲援重啟核四的志工，又多了一人。...

斷交才5天 尼加拉瓜要求台方23日耶誕節前撤離

尼加拉瓜10日宣布與中華民國斷交。外交部今天指出，尼加拉瓜政府日前在與駐尼國大使館協商撤館過程中，已口頭要求駐尼國大使館...

侯友宜走自己的路 賴士葆：可惜姑息民進黨違法亂紀

新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評。國民黨立委賴士葆下午在臉書表示，這樣的結果不是太意外，若要表態支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。