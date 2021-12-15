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侯友宜走自己的路 賴士葆：可惜姑息民進黨違法亂紀

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委賴士葆（圖）。聯合報系記者陳正興／攝影
立委賴士葆（圖）。聯合報系記者陳正興／攝影

新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評。國民黨立委賴士葆下午在臉書表示，這樣的結果不是太意外，若要表態支持公投4個同意早就表態，不會等到現在；侯遲不表態，其實更是一種表態，也就是他決定要走自己的路。

但賴士葆也批評，人生有太多的抉擇，不管是個人或公職人員，每個人都為自己的決定負責，有可能競逐2024大位的侯友宜，在人民需要他選擇該有作為，卻沒有作為的時候，這等同姑息民進黨的違法亂紀及昨是今非，其實可惜了。

賴士葆表示，侯友宜一直兢兢業業專心市政，不喜涉入意識形態，得到很多的肯定；執政黨把公投搞成政黨對決，甚至比大選還瘋狂，變成政權保衛戰，一如侯所說，國家應先於黨派，不樂見公投像選舉，他相信人民都煩了、都累了。

賴士葆質疑，綠營大咖違背行政中立，濫用國家資源，搭行政專機宣導公投，人民豈止是煩，只是無奈蔡政府全面執政，把國家當自家。這些其實應該被譴責，侯友宜可以表態，卻完全不置一詞，難道是認可？

賴士葆表示，核一、二、四都在新北，侯友宜有為難之處，他過去、現在都忠於自己，始終如一的堅持可以理解，沒有人可以強逼他；相對的，公投四個議題關乎能源、食安、環保、人權，非關藍綠。

公投 侯友宜 賴士葆

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