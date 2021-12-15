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直攻2024總統甚至脫黨或創黨？ 侯友宜：國家遠超黨派

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜公投千字文讓各界持續熱議，被外界認為可能直攻2024總統選舉，甚至走出藍綠之外第三條路而脫黨或創黨。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜公投千字文讓各界持續熱議，被外界認為可能直攻2024總統選舉，甚至走出藍綠之外第三條路而脫黨或創黨。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜公投千字文讓各界持續熱議，被外界認為可能直攻2024總統選舉，甚至走出藍綠之外第三條路而脫黨或創黨。侯友宜回應，臉書千字文是他首次選舉時，自己所擬、所說的內容，只是現在再跟大家分享，而國家永遠超過黨派，他擔任警察的職志跟國家的職志是一樣的，就是愛國護民，這初心永不變。

侯友宜強調，大家想太多了，自己所發表的千字臉書文章，其實是他第一次競選公職時，自己所擬及所說的所有選舉內容，現在把三年前那段選舉的話再來跟大家分享，這只不過是在實踐自己的價值，希望這份價值因為堅持而擁有熱情。

侯友宜表示，他已經講過國家遠超過黨跟派、沒有個人，他他以前就是一個警察，警察有警察的職志，這職志跟國家的職志一樣，保家衛國、守護人民的健康，讓產業永續發展；尤其以前在槍林彈雨打仗的過程當中「愛的是我們的國家」，這樣努力的拼命，就是要保護善良的人民們，這就是他一路走來的方向，這方向最重要、這初心永遠沒有變過。

新北市長侯友宜（左）在今日下午參與青年未來展望交流會活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）在今日下午參與青年未來展望交流會活動。記者李成蔭／攝影

侯友宜 警察

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