直攻2024總統甚至脫黨或創黨？ 侯友宜：國家遠超黨派

新北市長侯友宜公投千字文讓各界持續熱議，被外界認為可能直攻2024總統選舉，甚至走出藍綠之外第三條路而脫黨或創黨。侯友宜回應，臉書千字文是他首次選舉時，自己所擬、所說的內容，只是現在再跟大家分享，而國家永遠超過黨派，他擔任警察的職志跟國家的職志是一樣的，就是愛國護民，這初心永不變。

侯友宜強調，大家想太多了，自己所發表的千字臉書文章，其實是他第一次競選公職時，自己所擬及所說的所有選舉內容，現在把三年前那段選舉的話再來跟大家分享，這只不過是在實踐自己的價值，希望這份價值因為堅持而擁有熱情。