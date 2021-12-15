罷昶案倒數25天 林昶佐：狀況不樂觀

無黨籍立委林昶佐今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於明年1月9日的罷免投票案，林昶佐表示，情況並沒有很樂觀，唯一辦法就是正面迎戰，贏過過去的自己。

林昶佐表示，以自己掌握的數據來看，台灣基進前立委陳柏惟在被罷免前，某些極端派系投票率飆高，表示罷免方情緒動員有被鼓舞到，「目前確實沒這麼樂觀」。他也呼籲選民，只要不同意票數多過同意就能過關，「所以一定要出來投不同意」。

對於7月遭到環南市場自治會長林勝東嗆聲「疫情發生以來你有來環南市場關心過嗎？虧我這麼挺你，騙肖！」林昶佐也吐露心聲，「當下很想澄清」，他其實為環南市場做了很多事，包括疫苗爭取等，但決定先「Hold住」，拒絕政論節目、廣播的邀請，「因為如果在這個時間點，到處去上節目說自己有多行、做了多少事情，不僅會遭人討厭，還會影響原本安排的活動」。

至於罷免方指控，他曾為衛福部常務次長石崇良稱「萬華是防疫破口」說話，以及反對3+11會議紀錄公布。林昶佐澄清，在石崇良講錯話，各地方政府、藍綠媒體開始汙名化萬華時，他第一時間便反駁並給予譴責，也要求改善，更請中央相關部會要介入，「萬華有1個立委加上8個議員，在萬華被汙名化時，發聲反駁次數最密集的就是我」。

林昶佐也說，他支持各黨派對3+11進行調查，並沒有反對，但原本講好是三個月的調查時間，要有3+11專案報告，可以讓立委質詢，這部分他支持，但罷免方提出的是要求衛福部、指揮中心三周內把所有對話紀錄、會議記錄都交給立法院，因那時認為指揮中心就是要全力防疫，所以反對此版本。