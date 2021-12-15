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朱立倫批暗黑網軍謀殺政治人格 「在野黨不能沉默」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朱立倫批暗黑網軍謀殺政治人格。記者鄭國樑／攝影
朱立倫批暗黑網軍謀殺政治人格。記者鄭國樑／攝影

中國國民黨主席朱立倫今天參加桃園黨慶活動，肯定聯合報用最大的勇氣揭弊1450報導，並獲得吳順文新聞獎。他指出1450就是暗黑網軍，媒體報導的時候，連記者都被抹黑、被攻擊，誰在養這些網軍按樹，讓這些暗黑網軍謀殺台灣的民主？所以現在面對公投議題更需要勇氣、決心。

朱立倫說，前幾天到台中為顏寬恒加油打氣，了解這一個月以來，網軍和所有民進黨的資源對顏家已經不是只有政治謀殺案，而是到了人格謀殺、全面摧毀的地步，想得到和沒有辦法想得到的都被拿出來罵、抹黑，連桃園市議長邱奕勝也成為被抹黑的對象（邱有意參選市長、辭市黨部主委）。

朱立倫反問難道台灣就這樣讓暗黑網軍操控全台灣的聲音、政治嗎，如果真的是這樣，那所有的政黨都關起來，留一個民進黨就好，如果真的是這樣，所有的媒體也都關起來，留一個網軍就好。「這是什麼樣的社會、什麼樣的民主？」想盡一切辦法抹黑、抹黃、抹紅認真工作幾十年，認真為地方付出的人。

朱立倫強調，眼前只有兩條路，一條路是害怕、畏懼、退縮，如果是這樣就請你放棄台灣，另一條路是勇敢面對、勇敢站出來至，這才能真正救台灣，在野黨要盡天職不能沉默，要和民眾站在一起。

朱立倫 桃園 民進黨

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