彰化425萬多張公投票印完成 投票須量體溫 發燒仍可投

12月18日舉辦四大公投，因選舉人年齡降到滿18歲就有投票權，彰化縣125萬多位縣民中，106萬1571位有投票權；彰化縣選委會已印製完成4案、共425萬4776張選票（含預備票），16日將點交給各鄉鎮公所，今年因增加防疫工作，平均每個投開票所增加2名選務人員人力。

2018年公投綁大選出現大排長龍景象，為避免再度發生，彰化縣選委會總幹事吳淑玲說，這次無論大小投開票所，都設置6個圈選處，包含一個身障用遮屏圈選格板，另外還會再增加一個防疫圈選處，民眾進到投開票所須量體溫，若發燒就必須實聯制追蹤，但仍可以領票投票，選務人員會引導到防疫專用遮屏圈票，但居家隔離、居家檢疫等必須集中檢疫，就不能到場投票。

彰化縣26鄉鎮市共設置1078個投開票所，投入16000多位選務人員，吳淑玲表示，以往一個投開票所平均需要13.5人，今年因增加防疫工作，每投開票所需要平均需要15.5人。