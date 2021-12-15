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政院：公投結果有拘束力 政府一定依法行政

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
公投公報近日發送到各家，反萊豬公投案在行政院意見書中，寫到「本案通過與否，行政院農業委員會109年9月7日之公告，均不受其法律效力影響。」引發討論。記者侯俐安／翻拍
公投公報近日發送到各家，反萊豬公投案在行政院意見書中，寫到「本案通過與否，行政院農業委員會109年9月7日之公告，均不受其法律效力影響。」引發討論。記者侯俐安／翻拍

台北市長柯文哲今在廣播專訪時質疑，政府未遵守2018年公投結果。行政院發言人羅秉成今表示，公投結果對政府政策有拘束力，政府一定依法行政。

柯文哲質疑行政院長蘇貞昌「這次公投結果出來，你要不要遵守？」、「你看上一次公投，哪個他有遵守？」

羅秉成表示，2018年通過的7項公投案，政府業依公投結果辦理。他舉例，2018年公投通過的第12案：「你是否同意以『民法』婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」行政院當時在公投結果3個月後，即於2019年2月21日提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，以民法以外的專法形式立法，符合第12案的公投結果。

羅秉成說，在2019年5月17日立法院三讀通過該施行法前，柯文哲當時在記者詢問有關「同婚專法」的態度時，也表達「你表決過了，我們就遵守，就這樣」的立場，相信柯文哲應該還記得有如此回應的印象。

羅秉成說，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。

行政院副秘書長何佩珊今天在立法院內政委員會，答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時也說，政府依循「公投法」第30條，「有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置」規定，總統或權責機關農委會，屆時一定會依公投通過內容做處置，當然有效力。

何佩珊說，農委會的公告不是法律案，屬於重大政策，其並非修法的產物，公投通過後「一定有拘束」。她在答覆國民黨立委林奕華質詢時也重申，行政部門一定會依照公投結果辦理。

公投 行政院 柯文哲

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