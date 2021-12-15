未來會加入民進黨？ 林昶佐：從來沒有排斥

無黨籍立委林昶佐自2019年退出時代力量後，頻遭外界揣測可能加入民進黨。林昶佐今接受網路節目專訪時表示，自己從來沒有排斥，但目前有很多工作要以無黨籍身分進行，短期內要先把階段性工作完成。

林昶佐今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。他指出，2019年8月退出時代力量後，還是有很多活動想要用小黨或無黨籍的身分推動，例如先前的香港友好連線，上一屆就是因為有黨派問題，導致規模縮小。

林昶佐提到，香港民主社運人士黃之鋒去年到台灣，希望香港跟台灣的國會連線可以是跨黨派，那時候就認為要用無黨籍身分推動，之後國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等都有人參加，讓香港人可以對港府或國際表達，各國的國會連線都還是跨黨派進行，也可以免於中共藉由特定政黨來操作香港議題。

林昶佐說，用小黨身分推動比較不會陷入大黨之爭，而在退出時代力量之後，用無黨籍身分還是可以繼續進行開放國會行動等計劃，在立法院也有得到跨黨派支持。

至於未來會不會加入民進黨？林昶佐表示，他有跟很多退出時代力量的議員說，「未來要規劃長遠的路的話，要看跟哪個政黨理念較接近，還是要加入」，他也說，從來沒有排斥（加入民進黨），但是目前很多無黨籍身分的工作還沒做完，短期內就是要先把階段性任務完成。