瓜地馬拉指北京疫苗利誘 外交部：陸拙劣行徑令人不恥

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱接受外媒訪問表示，北京曾以疫苗誘使其外交轉向，但瓜國並未接受；我外交部發言人歐江安今回應指出，中國大陸打壓我國際空間無所不用其極，「拙劣行徑，令人不恥」。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）近日接受英國「金融時報」視訊專訪，報導13日刊出。

據報導，賈麥岱表示，「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，包括疫苗，但瓜地馬拉並未接受；賈麥岱並說，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，表示台灣是瓜國「唯一真正盟友」，並感謝台灣在疫情期間的援助。

歐江安說，中國打壓我國國際空間一向不擇手段，無所不用其極，舉凡誇大不實的承諾，或者利用疫苗的人道需求，迫使友邦外交轉向，拙劣行徑，令人不恥。

歐江安指出，台灣是一個值得信賴的合作夥伴，我國政府將持續以踏實的作法，與友邦政府推動福國利民的合作計畫，積極鞏固與瓜國及其他友邦的邦誼。

歐江安並表示，外交部對於賈麥岱堅定支持台瓜兩國邦誼，捍拒中方利誘，表達感謝與敬佩。

尼加拉瓜10日宣布與我斷交，與北京復交，我國目前僅剩14個邦交國。