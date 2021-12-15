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民眾黨再聘韓家軍？柯文哲：人才天下共用哪有說誰是誰的

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴市議會。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲今赴市議會。記者潘才鉉／攝影

民眾黨開始進行地方選務的整備，也傳出具知名度的「超人氣教授」蔡增家將成為民眾黨副秘書長。台北市長柯文哲今赴市議會對此僅說，這個問題交給民眾黨祕書長回答就好，而被問及蔡增家曾是高雄市前巿長韓國瑜的顧問團成員時說，人才是天下共用，哪有說誰是誰的。

蔡增家將成為民眾黨副秘書長一事是否由柯文哲指定？他說，這個問題給民眾黨祕書長回答就好。媒體再問外傳一開始蔡增家要擔任文宣部主任，柯文哲再三表示，這種細節給黨祕書長回答。

蔡增家則曾在2019年密切與當時要競選總統大位的高雄市前巿長韓國瑜互動，不只擔任韓在民間的顧問團成員，還在日本東京大學學術訪問團前來拜訪時，擔任高雄市府與訪問團間的聯絡人。因此，蔡增家遭外界認為有韓國瑜的相關背景。但柯文哲對此則表示，人才是天下共用，哪有說誰是誰的。

至於，稍早柯文哲於廣播節目提及衛福部長陳時中本來就沒有專業，柯文哲解釋，首長不見得要有專業，而是讓底下的人有專業人士，「就像是當台北市長，你問我都更，我也搞不清楚。」

另外，柯文哲也於廣播節目提及有一批莫德納放到過期，柯文哲上午說，「莫德納放到過期哪是我們的問題」，並透露其他細節將在下午會舉行防疫記者會說明。

柯文哲 韓國瑜 民眾黨

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