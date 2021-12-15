柯文哲再延攬韓團隊入黨 政大人氣教授傳接任副秘書長

繼高雄市前市長韓國瑜親信黃文財加入民眾黨，擔任媒體總監後，民眾黨主席柯文哲再傳邀約韓國瑜總統大選國政顧問團成員、政大國際關係中心研究員蔡增家接任義務副秘書長，擔任選戰操盤手。民眾黨則回應，相關人事尚未定案，待確認後會正式對外公布。

蔡增家專長為東亞關係研究，曾在韓國瑜競選2020總統時，擔任其國政顧問團成員，並曾在日本東京大學學術訪問團造訪高雄市府時，擔任聯絡人。黨內人士指出，蔡也曾任民眾黨智庫、國家治理學院講師，熱衷黨務，提供不少意見。

黨內人士表示，民眾黨在2022選戰中，參選者以素人居多，期待借重蔡增家政策規劃、論述能力，並結合其創意研擬空戰、文宣策略，擔任選戰操盤手，原文宣部主任柯昱安離職後，柯文哲本來期待蔡接任，但因蔡仍有教職，決定先讓他接任不支薪義務副祕書長。

民眾黨發言人蔡峻維表示，相關人事尚未定案，待確認後會正式對外公布。「蔡增家教授是位相當優秀的人才，在國際關係、東南亞局勢與政治時局都有獨到見解與宏觀視野，本黨歡迎更多有志之士可以與我們一同奮鬥，一起讓台灣因為我們變得更好。」