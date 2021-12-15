回應侯友宜公投圈叉說 趙少康：他應嚴加指責民進黨
新北市長侯友宜千字文中講到公投不該變成「圈圈叉叉」引發熱議，中廣董事長趙少康表示，他同意侯友宜的說法，但今天是誰讓公投變成這樣？是民進黨先喊「四個不同意」，把公投變成沒有立場及是非，侯友宜對於民進黨這種作法應該要嚴加指責。
公民投票日逼近，趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣、立委賴士葆、新北市議員葉元之，今上午在板橋掃街催票，拜託市民們12日18日都要出來投票。
趙少康表示，他對於侯友宜說公投不應該圈圈叉叉、要用科學及道理討論等說法都同意，但今天為什麼公投會變成「圈圈叉叉」及「政黨對決」？全都因為民進黨先說這是政黨對決，把公投搞成沒有立場、沒有是非，並喊出「四個不同意」。
趙少康認為，國民黨作為在野黨，碰上民進黨的強勢，也只有應戰，所以才要喊出「四個都同意」，所以公投本來就不是政黨對決，是民進黨對公投混淆視聽、搞成政黨對決。他還說，侯友宜對於民進黨這種作法應該要嚴加指責。
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