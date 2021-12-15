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侯友宜發文讓藍軍嘆作白工 陳玉珍：影響泛藍選民支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評不知所云。立院國民黨團書記長陳玉珍今再呼籲，身為政治領導者要帶領人民前進，尤其是有志於大位的有識之士、勇敢政治領袖，要站出來說明自己對重大政策立場是什麼。記者周志豪／攝影
新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評不知所云。立院國民黨團書記長陳玉珍今再呼籲，身為政治領導者要帶領人民前進，尤其是有志於大位的有識之士、勇敢政治領袖，要站出來說明自己對重大政策立場是什麼。記者周志豪／攝影

新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評不知所云。立院國民黨團書記長陳玉珍今再呼籲，身為政治領導者要帶領人民前進，尤其是有志於大位的有識之士、勇敢政治領袖，要站出來說明自己對重大政策立場是什麼。

對於侯友宜發文，讓不少這些日子積極宣傳四大公投的藍營營人士私下直言：「讓我們都像白痴一樣」、「做白工」，陳玉珍也有同感表示，國民黨公職人員宣傳公投時都很努力在針對核安、食安、環境論述、說服，不是只要民眾投○○或ＸＸ。

陳玉珍直言，身為從政人士，應該是去了解這些出來宣講公投的同志做了多少努力，侯的發文會影響侯在國民黨、泛藍內選民對侯的支持度。

對於侯友宜宣稱公投要尊重民意，陳玉珍也說，「我們當然尊重民意，所有人都尊重民意，不管是支持或反對」，不管怎麼宣講，最後投票的還是每一位民眾，沒有辦法拉著任何民眾的手去投票所蓋下同意或不同意。

陳玉珍批評，今天民進黨都可以把黑的說成白的，以前說成那樣，現在完全說另一套的時候，國民黨、藍軍需要的政治領袖是要敢站出來說話的人。

外傳侯友宜明年農曆春節後將有重大宣示，國民黨團總召費鴻泰表示，他跟侯最近沒有見過面，「不知道他在想什麼」，以後的事情以後再說吧。

陳玉珍 公投 國民黨

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