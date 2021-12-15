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邱奕勝辭桃巿黨部主委 朱立倫慰留：現在就是全力拚公投

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朱立倫參加桃園國民黨黨慶，受訪的時候肯定邱奕勝是重要的領導人。記者鄭國樑／攝影
朱立倫參加桃園國民黨黨慶，受訪的時候肯定邱奕勝是重要的領導人。記者鄭國樑／攝影

中國國民黨黨主席朱立倫今天到桃園市參加黨慶活動，被問到是否已經收到市黨部主委邱奕勝（議長）的辭呈，他說，現在我們就是全力來拚公投，有關於整個的明年選舉的布局，我們怎麼來安排，都等公投後再說，大家放心，我們現在全力地來拚公投。

邱奕勝請辭是否跟選舉有關？朱立倫說，其實國民黨都是在做整體的布局，議長責任心很重，他希望整個明年的布局能夠更為完善，所以我們等公投後再講。朱立倫肯定邱奕勝是好的議長，也是很好的主委，也是桃園市很重要的領導人。

邱奕勝表示，辭呈12月2日就由市黨部書記長轉送中央黨部，朱立倫主席有慰留。不過他指出，距離明年選舉以經很近了，不管是他要繼續選議員或者換跑道，留在主委的位置就像「校長兼撞鐘（閩南語諺語）」，這樣不太好。

邱奕勝說，他現在還是議長，桃園13個行政區都有他的議員同事，要配合他們在地方的服務，辭國民黨市黨部主委能夠讓黨主席有更大的處理空間，這個時候的遞辭呈比較好，至於外傳國民黨桃園市長參選人可能用徵召的方式產生，邱奕勝表示這個是黨主席的職權，不是他可以決定的，媒體問會不會參選桃園市長到底？邱奕勝以反問口吻「選到底？」答覆，隨後強調他現在就是把議長做好。

邱奕勝稍後在台上主持黨慶活動，致詞的時候說，他跟國民黨有深厚的感情，他會為這個政黨打拚，不會為國民黨找任何麻煩，會繼續跟大家站在一起為桃園來打拚，此時台下響起一片掌聲，也有人喊「議長加油、桃園加油」。邱奕勝強調個人不重要，拜託大家一定要在12月18日讓公投4個都同意能過關。

桃園 國民黨 公投

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