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毆高嘉瑜案陷羅生門 陳玉珍：林秉樞絕對就是綠營網軍

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案引爆綠營網軍治國爭議，但全案至今卻仍撲朔迷離。立院國民黨團書記長陳玉珍今受訪表示，敢肯定的說林「一定就是綠營的網軍」，所以才能吃得這麼開，沒有在做事情生活也無虞，呼籲檢調要查林的金流。記者周志豪／攝影
林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案引爆綠營網軍治國爭議，但全案至今卻仍撲朔迷離。立院國民黨團書記長陳玉珍今受訪表示，敢肯定的說林「一定就是綠營的網軍」，所以才能吃得這麼開，沒有在做事情生活也無虞，呼籲檢調要查林的金流。記者周志豪／攝影

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案引爆綠營網軍治國爭議，但全案至今卻仍撲朔迷離。立院國民黨團書記長陳玉珍今受訪表示，敢肯定的說林「一定就是綠營的網軍」，所以才能吃得這麼開，沒有在做事情生活也無虞，呼籲檢調要查林的金流。

陳玉珍說，修改林秉樞維基百科的公路總局IP這麼簡單的一件事情，查到現在還查不出來，背後蹊翹很大，可見林背後有多大的靠山；一個43歲無業博士生，可以查不出任何事，任何百姓會被保護到這種地步？林秉樞絕對就是綠營網軍。

陳玉珍認為，林秉樞一定掌握相關事證，像是與誰講話的錄音；一定幫過綠營政治人物，在網路上護航或用暗黑幫忙攻擊政敵，所以現在林出了事，綠營都希望林不要再爆料，希望林沒事，才會讓林這麼囂張，很多事情到現在都查不出來。

林秉樞 陳玉珍 民進黨

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