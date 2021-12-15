馬英九點名「很綠」 田秋堇：遺憾馬迴避問題訴諸顏色

監察委員田秋堇等人日前舉行「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會，指出台電在仲裁案期間指出多項缺失；前總統馬英九批評，現在的監察院「非常綠」。田秋堇今天臉書表示，2015年12月4日台電就向國際仲裁院提出「43項反請求」，這時間點，正是馬英九擔任總統，這份清單就是馬英九的執政團隊送出去的。

田秋堇指出，自己11月11日所舉行的「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會，從頭到尾沒有指名馬英九，但馬之後的演講不但對自己指名道姓，而且說自己「很綠」，但核四能否重啟，是一個科學與安全的問題，很遺憾馬先生迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。

田秋堇說，調查報告附了159個註，每一筆數據都註明出處，有問題真的歡迎隨時指正。田秋堇表示，如今一個多月過去了，只好提醒馬，經濟部前部長張家祝2014年7月30日記者會上，公開說核四通過安檢，完全沒有問題：但隔年十二月四日，台電就向國際仲裁院提出「43項反請求」，白紙黑字、洋洋灑灑羅列核四的各種設計與設備問題，這份台電的「核四自白書」提出時間點，正是馬政府執政時期。

田秋堇指出，敬馬英九曾經貴為我國總統，應該不會只知貼別人標籤，而不知如何面對問題，貼人標籤這種事是最廉價的迴避，只想很客氣的提醒馬英九，已經一個多月了，是否可以針對調查報告，面對當年執政團隊正式提出的核四各種問題。