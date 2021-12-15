談重陽金條例覆議 柯文哲嗆：選舉考量 討好老人有選票

台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。提到重陽禮金致送自治條例覆議案，柯文哲說，政治三原則是對的做、不對的不做、認真做，但有哪一個學者說發重陽金是對的，其實台北市中低收入戶都有發，他以前看某市長發給長者3000元，還問「阿伯，你有高興嗎？」柯說，「我心裡想，你給我三千元，我也很開心，做長照要花很多力氣，所以就錢發一發，比較快」。

柯文哲提到，若政府真的有錢，也是要來解決少子化的問題，但政客對台灣社福偏向老人，是因為很明顯選票考量，因為討好老人有選票，老人的投票率比較高，尤其年紀越大投票率越高。尤其現在錢就這麼多，他也知道議員就是要他舉債發。

另外，提到中研院助理研究員確診案，柯文哲今天嗆，若2億5000萬個案例中，只有3例是被老鼠咬，為什麼要猜那種案例？一聽就知道這是實驗室污染，嗆這是政治凌駕專業，並酸陳時中「他是本來就是沒有專業」、「兔子不要跟烏龜比游泳」。

柯也提到疫苗問題，柯說，很明顯一開始就知道國產疫苗不可能拿到美國FDA，目前的新冠疫苗廠牌都是中美英蘇德等世界五強，「這哪裡是你可以玩的？連日本都不敢玩了！」大家都很清楚，他知道當時衛福部發20億給4家國產公司，每家分到5億元，再加2個零都做不到。

對於主持人問所以高端放水流？柯文哲酸，「說難聽點，他們錢也都賺夠了，該賺的都賺到了，就這樣啊，說明白就知道是這樣，一開始大家就知道不可能」。