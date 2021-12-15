快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談重陽金條例覆議 柯文哲嗆：選舉考量 討好老人有選票

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲提到，若政府真的有錢，也是要來解決少子化的問題，但政客對台灣社福偏向老人，是因為很明顯選票考量。圖／引用自直播
柯文哲提到，若政府真的有錢，也是要來解決少子化的問題，但政客對台灣社福偏向老人，是因為很明顯選票考量。圖／引用自直播

台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。提到重陽禮金致送自治條例覆議案，柯文哲說，政治三原則是對的做、不對的不做、認真做，但有哪一個學者說發重陽金是對的，其實台北市中低收入戶都有發，他以前看某市長發給長者3000元，還問「阿伯，你有高興嗎？」柯說，「我心裡想，你給我三千元，我也很開心，做長照要花很多力氣，所以就錢發一發，比較快」。

柯文哲提到，若政府真的有錢，也是要來解決少子化的問題，但政客對台灣社福偏向老人，是因為很明顯選票考量，因為討好老人有選票，老人的投票率比較高，尤其年紀越大投票率越高。尤其現在錢就這麼多，他也知道議員就是要他舉債發。

另外，提到中研院助理研究員確診案，柯文哲今天嗆，若2億5000萬個案例中，只有3例是被老鼠咬，為什麼要猜那種案例？一聽就知道這是實驗室污染，嗆這是政治凌駕專業，並酸陳時中「他是本來就是沒有專業」、「兔子不要跟烏龜比游泳」。

柯也提到疫苗問題，柯說，很明顯一開始就知道國產疫苗不可能拿到美國FDA，目前的新冠疫苗廠牌都是中美英蘇德等世界五強，「這哪裡是你可以玩的？連日本都不敢玩了！」大家都很清楚，他知道當時衛福部發20億給4家國產公司，每家分到5億元，再加2個零都做不到。

對於主持人問所以高端放水流？柯文哲酸，「說難聽點，他們錢也都賺夠了，該賺的都賺到了，就這樣啊，說明白就知道是這樣，一開始大家就知道不可能」。

柯文哲 投票率 新冠疫苗

延伸閱讀

談林秉樞 柯文哲嘆：劈腿好幾個...可憐高嘉瑜一世英名

爆蔡英文能源政策內幕？柯文哲：有黨大咖跟我這樣說

柯文哲談2024「選總統我會準備」 但先預告侯友宜將下油鍋煎

質疑政治操作...柯文哲自購疫苗28億元預算 議會全刪了

相關新聞

談林秉樞 柯文哲嘆：劈腿好幾個...可憐高嘉瑜一世英名

台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。對於好友、立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，又牽扯出特權殘劑爭議，柯文哲也自...

柯文哲談2024「選總統我會準備」 但先預告侯友宜將下油鍋煎

台北市長柯文哲接受廣播專訪今天播出，對於2024總統大位，他說，「選總統，我還是會準備」，也自爆2019年，曾找過很多國...

柯文哲再延攬韓團隊入黨 政大人氣教授傳接任副秘書長

繼高雄市前市長韓國瑜親信黃文財加入民眾黨，擔任媒體總監後，民眾黨主席柯文哲再傳邀約韓國瑜總統大選國政顧問團成員、政大國際...

回應侯友宜公投圈叉說 趙少康：他應嚴加指責民進黨

新北市長侯友宜千字文中講到公投不該變成「圈圈叉叉」引發熱議，中廣董事長趙少康表示，他同意侯友宜的說法，但今天是誰讓公投變...

邱奕勝辭桃巿黨部主委 朱立倫慰留：現在就是全力拚公投

中國國民黨黨主席朱立倫今天到桃園市參加黨慶活動，被問到是否已經收到市黨部主委邱奕勝（議長）的辭呈，他說，現在我們就是全力...

侯友宜發文讓藍軍嘆作白工 陳玉珍：影響泛藍選民支持

新北市長侯友宜發表對「公投的想法」，引爆藍軍群起批評不知所云。立院國民黨團書記長陳玉珍今再呼籲，身為政治領導者要帶領人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。