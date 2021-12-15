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侯友宜千字文延燒 藍緩頰、綠不滿

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜千字文引起討論，藍營內部出現許多不同聲音，綠營則希望市長能清楚表態。本報資料照片
侯友宜千字文引起討論，藍營內部出現許多不同聲音，綠營則希望市長能清楚表態。本報資料照片

新北市長侯友宜千字文引起熱議，由於侯友宜在文章中仍沒有清楚表態，深藍選民對此相當不滿。藍營民代為侯緩頰，他想表達的是每個人心中都有一把尺，侯站在市長位置，就要尊重民眾的選擇，選民也應自己思考，不要什麼都靠意見領袖。綠營則認為，侯友宜身為新北市長，應該勇敢且大聲說出來，「堅決反對核四重啟」，這關乎民眾的安全，別用扭扭捏捏的態度來面對。

新北市府高層表示，市府內部其實在發文前就有預料到，這篇長文可能會引起部分反彈，各界昨日的反應也在預期當中，不過這就是市長侯友宜的態度，公投是就事論事，每個人都應該思辨後，做出自己的選擇，不應該像現在這樣搞得跟選舉一樣。

新北市國民黨團總召周勝考說，侯友宜文章想表達的是，現在的選民都具有一定智慧，能夠選擇自己想要的，況且，公投是人民的議題，本就不應該變成藍綠對決，應該是大家一起來討論議題的好與壞，投下自己認同的選擇，這才是公投本質。

新北市國民黨團副總召白珮茹指出，核四廠就在新北市境內，若侯友宜跳出來說要重啟核四，國民黨當然會相當高興，但肯定會有許多新北市民不高興，侯友宜是新北市的大家長，他本就應尊重市民的選擇。

侯的這篇千字文就是想表達，每個民眾都該自己去思辨，產生自己的想法後，投下神聖的一票，而不是永遠隨著意見領袖跟風投票，這就是侯友宜的態度。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，侯友宜應該先是新北市長，其次才是國民黨員，他應該站在新北市民的角度思考，堅決說出反對核四，不要扭扭捏捏，像這樣態度曖昧不明的文章，只會讓市民對他感到失望。

何博文指出，若侯友宜堅持不說出反對核四，會讓人覺得他是黨意凌駕民意，他一定要清楚對市民講清楚、說明白自己的態度。

侯友宜 核四

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