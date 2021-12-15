棄選下屆市長直攻總統？侯友宜直說：唉，大家想太多了
1218公投即將登場，新北市長侯友宜日前臉書表態公投千字文，引發藍綠熱議，尤其藍營基層更為不滿，認為應該表態更多。侯友宜今日出席市政會議，會後受訪再次強調，公投是個就事論事，經過科學理性論辯，讓人民來做主的決定。至於外傳春節前有重大宣佈，棄選下屆市長直攻總統，侯不忍直說「唉，大家想太多了！」
針對公投千字文，引發藍營基層不滿，中廣董事長趙少康昨日還發臉書指，政治人物應該對公投表態，不可能左右逢源。侯友宜則不改這幾日的論調，認為自己說明得很清楚，公投是一個就事論事，經過科學理性清楚的論辯，讓人民來做主的決定。最不需要的是對立跟衝突，強調這是自己3年前出來選時，所許下的諾言，現在只不過是在兌現3年前的政見而已。
另外，公投也引發媒體解讀，認為侯春節前將有重大宣佈，恐棄選新北市長或直攻2024總統。侯友宜當場直說「唉，大家想太多了！」認為不管寫多少內容，都只是想傳達自己的核心價值，當初出來選，是希望中華民國台灣這塊土地，都能團結在一起，不要對立不要衝突，努力做事，讓大家往前走，這也是3年多前，自己說的一段話，當警察也是一輩子用這個心念，守護人民的安全。「所以大家真的不要想太多了啦。」
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