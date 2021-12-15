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反核電共識 環團：9縣市同意非核 9縣市願配合中央政策

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
核四廠區。本報資料照片
核四廠區。本報資料照片

公投倒數，核四案受矚目，台灣環境保護聯盟今天表示，曾進行2020年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」評量，調查結果的共識是反核電，全國有9縣市同意非核家園，9縣市標示會依循中央政府政策，當然也就是非核家園。

對各縣市調查當中，在「節能減碳與再生能源推動」主題下，詢問是否同意或不同意支持撤銷核四計畫，支持核一、核二、核三廠不延役，認同推動「非核家園」政策？

全國各縣市21縣市當中，澎湖縣沒有參加，總計有9縣市表示「同意」「非核家園」主張，有9縣市表示依循中央政府的政策；而彰化縣、南投縣及金門縣則未填寫或無意見。

台灣環境保護聯盟說，以目前中央政府的能源政策，是反核電、「非核家園」，等於有86 %縣市「 反核電」，顯然已是絕大多數縣市的共識。屏東縣及新北市都有核電廠，也都設有「核能安全委員會」，以加強核安監督及溝通，這是好的作為。

目前台灣仍沒有核廢料最終處置廠，台灣環境保護聯盟說，台電曾進行備選場址的選址，初步只有東部及離島縣市或較適合，但新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣長賴峰偉等六位國民黨籍縣市長，都反對在自己的轄區內設立核廢料處置場，導致現在核廢料問題無解。

台灣環境保護聯盟說，就算有，也難確保能順利運作千萬年。侯友宜及朱立倫兩位新北市長對於核一廠、核二廠內設置暫時乾式貯存設施，也是杯葛行政程序，持反對態度。

台灣環境保護聯盟說，核四廠工程存有諸多問題、顧慮，既未完工、也無通過安全檢測，幾乎可說完全不可用，由工程方案評量來看是「不可行」的、並非可用方案，呼籲對17案核四公投投下「不同意」。

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