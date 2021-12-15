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談林秉樞 柯文哲嘆：劈腿好幾個...可憐高嘉瑜一世英名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，又牽扯出特權殘劑爭議，柯文哲嘆，「高嘉瑜一世英明....，看起來很精明的樣子，怎麼會搞成這樣...」。圖／引用自直播
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，又牽扯出特權殘劑爭議，柯文哲嘆，「高嘉瑜一世英明....，看起來很精明的樣子，怎麼會搞成這樣...」。圖／引用自直播

台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。對於好友、立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，又牽扯出特權殘劑爭議，柯文哲也自問，林秉樞認定算不算同住家人....？「那就是同時劈腿好幾個....可憐的高嘉瑜...」，柯文哲也嘆，「高嘉瑜一世英明....，看起來很精明的樣子，怎麼會搞成這樣...男人最大錯誤是怕入錯行，女人最大錯誤是怕找錯郎」。

柯文哲說，林秉樞第四天就怕抓起來，就是為封口，古代叫做殺人滅口，現在先抓去裡面，不喬好不會放出來，要查就是查金流就知道，他已經在媒體上放話好多遍，兩天案情就清楚，他賭民進黨根本不敢查，只要查金流，一切曝光，人家說這個不是動搖國本，是動搖黨本。

對於外界說柯文哲也有網軍，柯回應，「抓啊，揪出來啊，但現在人贓俱獲的都是民進黨的，人家說柯文哲有網軍，我又沒有花錢，有啦，網路義勇軍是有，但我哪有花錢、中央空廚？」

柯文哲說，網軍最可惡的就是花國家的錢，花國家錢養網軍才是大問題，有一個名詞「藏富於民」知道什麼意思，就是預算標一標，50%先扣起來，等以後選舉再拿出來用。

對於林秉樞的疑似特權殘劑爭議，柯文哲也說，特權一定都有，不要太過分就好，但疫苗政策就是違反做醫生的良知良能，柯也提到，昨天市府開會，莫德納因為過期報廢，因為買默德納的時候，完全沒有計畫就亂調，甚至唐鳳系統已經垮了。

提到台北市的第三劑疫苗不買了，柯說，現在不是疫苗不夠，是疫苗分配出問題，已經一年了，為什麼完全沒有規畫，若政府花8400億元買不到疫苗，一定會被罵，還有高端臨床二期還沒解盲就下單買了，沒有一個動作是對的。

柯文哲 疫苗 林秉樞

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