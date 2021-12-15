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影／Ct值12個案疑在防疫旅館染疫 陳時中：還需進行疫調

侯友宜被批公投戰犯？連勝文：別把責任弄在一個人身上

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨副主席連勝文。記者劉宛琳／攝影
國民黨副主席連勝文。記者劉宛琳／攝影

公投投票在即，新北市長侯友宜發出千字文強調投票要自由意志，不要搞得像選舉一樣對立，引發藍營內部不滿。國民黨副主席連勝文上午出席國軍英雄館活動，他表示，此刻爭取大家出來投票，這比在黨裡面找戰犯更重要；對於侯的表態能拉抬藍營選票，他則說，鼓勵投票不是光靠一個人。

連勝文表示，鼓勵民眾出來投票不是光靠一個人，而是所有人都在努力。包含黨內同仁、民間團體、熱心志工，都很努力在做，「不能把責任全部弄在一人身上，這樣太過偏見」。

對於有媒體報導傳出侯友宜可能在明年農曆年前後，有重大宣示，可能與參選2024有關。連勝文則表示，他完全不知道這些事情，無法針對類似傳言有任何評論，「因為講真的，我完全不知道有這樣的訊息」，在沒有了解是真的，還是有心人士刻意誤導的情況下，實在不知道怎麼評論。

投票 連勝文

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