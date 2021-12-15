「被政府兵變！」慘遭收回紓困金 只因他去服義務役

一名退伍義務役向民進黨立委何志偉陳情，遭追討3萬元紓困金，因今年2到6月在服國家義務役，被追回紓困金。何志偉指出，去服兵役難道是弱勢家庭孩子的錯嗎？紓困核定通知書寫得非常清楚，他就是符合紓困標準，只因為他去服兵役，「政府不該兵變阿兵哥！」衛福部則回應，若弱勢家庭繳回紓困金有困難，可分期繳回。

何志偉與新北市議員羅文崇等人開「盡國民義務、卻成紓困追討戶」記者會，何志偉等人指出，要替一個年輕人善盡國民義務當兵卻成紓困追討戶向衛生福利部要一個公道。

陳情人指出，當時詢問區公所人員表示，此筆紓困金是以整戶所得為判斷標準，以戶為單位申請擴大紓困金。今年收到此筆3萬紓困金是因去年有申請過件，故今年自動以同一人為戶代表人申請，但因他2到6月在服國家義務役，所以現在必須繳回紓困金。他拿到區公所追回紓困金的函文時，希望與衛福部的人員通話，區公所卻。

羅文崇表示，他相信這絕不是個案，而是通案，因為服兵役而把所有的工作都辭退，4個月的軍事訓練役軍中的薪餉絕對不足以支付一個家庭開銷。

何志偉表示，紓困都要從寬了，衛福部現在要跟人拿回這筆紓困金，「不只是雨天收傘，根本是打人一巴掌。」

衛福部社工司科長胡彩惠說，如果弱勢家庭紓困金繳回有困難，可以申請分期繳回。且衛福部針對家庭生活陷困的民眾，有規劃急難救助措施，還是有另外籌措生活費的管道，並允諾將針對個案進行清查。

「去服兵役難道是弱勢家庭孩子的錯嗎？」何志偉強調，盡國民義務，不該成為紓困追討戶，一個辛苦的年輕人為了服兵役把工作都辭了，但卻因為這樣而讓一個本來就辛苦的家庭，喪失紓困補助資格。已經撥款了還要繳回，這樣的狀態是不對的。